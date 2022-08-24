Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti
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Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli genç, yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli genç, yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Ormanköy Kavşağı'nda bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka'ya çarptı.
Kazada Saka. yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel