Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli genç, yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli genç, yaşamını yitirdi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 YC 282 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Ormanköy Kavşağı'nda bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki Kamil Berat Saka'ya çarptı. Kazada Saka. yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan Sakarya Akyazı Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Kamyonetin çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.