Son dakika haberi! Sakarya'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Sakarya'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Sakarya'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-25 Temmuz'da sorumluluk alanında belirlenen adreslere hırsızlık ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 134 kök Hint keneviri, 395 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, çalıntı otomobil ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T. (37), H.G. (44), E.A. (71), C.Y. (37), H.N. (32), T.D. (39) ve C.T'nin (25) işlemleri sürüyor.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler Son Dakika

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