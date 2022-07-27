Son dakika haberi! Sakarya'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-25 Temmuz'da sorumluluk alanında belirlenen adreslere hırsızlık ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 134 kök Hint keneviri, 395 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, çalıntı otomobil ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan N.T. (37), H.G. (44), E.A. (71), C.Y. (37), H.N. (32), T.D. (39) ve C.T'nin (25) işlemleri sürüyor. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Hisarcık Sakarya Karasu Güncel Haberler Son Dakika

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