Son dakika haberi! Sakarya'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-25 Temmuz'da sorumluluk alanında belirlenen adreslere hırsızlık ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 134 kök Hint keneviri, 395 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, çalıntı otomobil ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.T. (37), H.G. (44), E.A. (71), C.Y. (37), H.N. (32), T.D. (39) ve C.T'nin (25) işlemleri sürüyor.
AA / Osman Nevtan Angün - Güncel