Son dakika haberi | Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor. AA / Emre Ayvaz - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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