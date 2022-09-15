Son dakika haberi | Sakarya'da çatıdan düşen işçi öldü Güncel Haberler Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti. Gebeş Mahallesi'nde bir işletmede çatı işi yapan M.B. (45), inmek istediği sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu Sakarya Akyazı Güncel Haberler Son Dakika

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