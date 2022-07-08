Sahte içki ölümlerinin şüphelisi Başakşehir'de yakalandı

BAŞAKŞEHİR'de sahte içki imalathanesine baskın düzenleyen polis ekipleri bin 300 litre etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin önceki yıllarda yaşanan sahte içkiye bağlı ölümlerin şüphelisi olarak aranan Murat Karademir olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de sahte içki imalathanesi tespit etti. Belirlenen adreste ve bir minibüsün içinde yapılan aramalarda 1 ton 300 litre etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet boş tank, 2 adet soğutma cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel