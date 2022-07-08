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Sahte içki ölümlerinin şüphelisi Başakşehir'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sahte içki ölümlerinin şüphelisi Başakşehir'de yakalandı

BAŞAKŞEHİR'de sahte içki imalathanesine baskın düzenleyen polis ekipleri bin 300 litre etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

BAŞAKŞEHİR'de sahte içki imalathanesine baskın düzenleyen polis ekipleri bin 300 litre etil alkol ele geçirirken, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin önceki yıllarda yaşanan sahte içkiye bağlı ölümlerin şüphelisi olarak aranan Murat Karademir olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de sahte içki imalathanesi tespit etti. Belirlenen adreste ve bir minibüsün içinde yapılan aramalarda 1 ton 300 litre etil alkol, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet boş tank, 2 adet soğutma cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. İşlemleri devam eden şüphelilerden Murat Kandemir'in önceki yıllarda meydana gelen sahte içki zehirlenmelerine bağlı ölümlerin şüphelisi olduğu ve 19 suçtan arandığı ortaya çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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