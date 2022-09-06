Son dakika haberi | SAHTE İÇKİ İÇEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Celal Daher (63) içtiği sahte içki sounucu hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) tedaviye alındı.

İskenderun'da yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün aldıkları sahte içkiyi içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Daher, yapılan tüm müdahaleye karşın hayatını kaybetti, Gülseren Daher ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Celal Daher'in cenazesi İskenderun'da toprağa verilirken babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya Aslan, "Bizim acımız büyük burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz? diye konuştu (DHA)