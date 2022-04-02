Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Derince ilçesinde hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde hekim olmadığı halde ruhsatsız diş muayenehanesi açıp işlettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste hekim olmayan bir kişinin diş muayenesi ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, adreste diş tedavisi yaptığı belirlenen Suriye uyruklu M.M. gözaltına alındı. Yapılan aramada, diş tedavisinde kullanılan çok sayıda ekipman ve malzeme ele geçirildi.


Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Son dakika haberi: Sahte dişçi jandarmaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title