Son dakika haberi | Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü (2) - Haberler

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Son dakika haberi | Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü (2)

Son dakika haberi | Sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü (2)

Son dakika gelişmesine göre YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDIŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane önünde jandarma aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölen Mehmet...

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YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane önünde jandarma aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölen Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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