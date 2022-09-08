Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." Güncel Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü Fahrettin Koca Gülnar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca'dan Mersin'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.