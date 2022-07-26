Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul'da çalışacak askeri heyeti gönderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul'da çalışacak askeri heyeti gönderdi

Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna tahılları için İstanbul'da çalışacak askeri heyeti gönderdi

Bir son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini duyurdu.

 - Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

AA / Ali Cura - Güncel

İstanbul Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title