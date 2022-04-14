Son dakika haberi: Rusya: Ukrayna'da gün içinde 7 askeri unsur imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Rusya: Ukrayna'da gün içinde 7 askeri unsur imha edildi

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Rusya: Ukrayna'da gün içinde 7 askeri unsur imha edildi

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 7 askeri unsurun gün içinde imha edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 7 askeri unsurun gün içinde imha edildiğini söyledi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini belirten Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya ait 7 askeri unsur, gün içinde uçaklarla imha edildi. Bugüne kadar toplam 131 uçak, 104 helikopter, 245 hava savunma füze sistemi, 448 insansız hava aracı, 2 bin 188 tank ve zırhlı araç, 248 çok namlulu roketatar, 957 obüs ve havan topu ile 2 bin 88 özel askeri araç yok edildi."

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title