Son dakika haberi! Rusya, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu - Haberler

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Son dakika haberi! Rusya, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son dakika haberi! Rusya, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Son dakika haber... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da gün içinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Gün içinde uçak saldırılarında Ukrayna'ya ait 28 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Başından bu yana toplam 124 uçak ve 80 helikopter, 345 insansız hava aracı (İHA), 1826 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 766 obüs ve havan topu ile 1704 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Moskova, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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