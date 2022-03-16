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Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin konvoya saldırısında 4 sivil öldü

AA - Ali Cura - Güncel
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Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna güçlerinin konvoya saldırısında 4 sivil öldü

Son dakika haber: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Harkiv istikametinde Rusya'ya ilerleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Harkiv istikametinde Rusya'ya ilerleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da insani yardım koridorları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna tarafının insani yardım koridoru boyunca Rusya'ya doğru tahliye edilmek için ilerleyen sivillerin bulunduğu otobüs konvoyuna bir kez daha ateş açtığını belirten Mizintsev, "Sonuç olarak 4 kişi öldü, yaralılar var." ifadelerini kullandı.

Mizintsev, Ukrayna tarafının, yerli ve yabancı vatandaşların tahliyesini organize etmek için her yöne insani koridorların güvenliğini sağlamak amacıyla tüm koşullara kesinlikle uymasını istedi.

Mariupol'de insani yardım operasyonunun devam ettiğini aktaran Mizintsev, bir gün içinde insani yardım koridorundan 89'u yabancı olmak üzere 31 bin 367 kişinin tahliyesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

Tiyatro binasının Ruslarca bombalandığı iddiasına yalanlama

Öte yandan Mizintsev, Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisinin, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Rus Hava Kuvvetlerinin 16 Mart'ta Mariupol şehrindeki hedeflere yönelik hiçbir görev gerçekleştirmediğini kaydeden Mizintsev, Ukraynalı silahlı güçlerin mayınlanmış tiyatro binasını bombalayarak provokasyon gerçekleştirdiğini savundu.

AA / Ali Cura - Güncel

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