Son dakika haberi: Rusya'nın Ryazan bölgesinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi öldü Son dakika haberleri... Rusya'nın Ryazan bölgesinde "İl-76" tipi bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Ryazan bölgesinde "İl-76" tipi bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İl-76" tipi uçağın, Ryazan bölgesinde eğitim uçuşu esnasında sert iniş yaptığı belirtildi. Uçağın kısmen tahrip olduğu aktarılan açıklamada, kazaya motorun arızalanmasının neden olduğu kaydedildi. Uçakta 10 kişinin bulunduğu belirtilirken ilk belirlemelere göre, kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. AA / Dmitri Chirciu - Güncel Rusya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Rusya'nın Ryazan bölgesinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.