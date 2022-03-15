Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi - Haberler

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Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil yerleşim yerini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivil yerleşim yerini vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği bombardımanda can kaybı arttı. Kiev Belediye başkanı Vitali Klitschko Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Svyatoshin semtindeki saldırıda can kaybının 4'e yükseldiğini duyurdu. Klitschko, "Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren hala alevleri söndürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırının ardından ilk açıklamayı yapan kurtarma ekipleri, vurulan apartmanda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarmıştı.

(İHA)

Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi

Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi

Rusya'nın Kiev'deki saldırısında can kaybı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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