Son dakika haberi | Rusya'nın Harkiv'e yaptığı saldırı sonucu bölgede geniş çaplı hasar meydana geldi Son dakika haber: Nemişlyanski bölgesi Zarar gören araçlar Saldırı sonrası binalarda oluşan hasar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Nemişlyanski bölgesi Zarar gören araçlar Saldırı sonrası binalarda oluşan hasar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentindeki Nemişlyanski bölgesinde dün gece yapılan saldırı sonucu çevrede geniş çaplı hasar meydana geldi. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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