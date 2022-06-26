Son dakika haberi | Rusya'nın Harkiv'e yaptığı saldırı sonucu bölgede geniş çaplı hasar meydana geldi
AA - Metin Aktaş - Güncel
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Son dakika haber: Nemişlyanski bölgesi Zarar gören araçlar Saldırı sonrası binalarda oluşan hasar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Nemişlyanski bölgesi
Zarar gören araçlar
Saldırı sonrası binalarda oluşan hasar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentindeki Nemişlyanski bölgesinde dün gece yapılan saldırı sonucu çevrede geniş çaplı hasar meydana geldi.
AA / Metin Aktaş - Güncel