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Son dakika haberi... Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı

Son dakika haberi... Rusya'nın Belgorod bölgesindeki mühimmat deposunda yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesindeki bir mühimmat deposunda yangın çıktı.

Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesindeki bir mühimmat deposunda yangın çıktı.

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede Timonovo ve Soloti köyleri yakınındaki mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Gladkov, her iki köyün sakinlerinin tahliye edildiğini ifade etti.

Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, yangının sebebinin araştırıldığını vurguladı.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda 16 Ağustos'ta yangın çıkmış, yangınla mühimmatların patladığı belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı olayı "sabotaj" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

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