Son dakika haberi: Rusya: Herson ve Mıkolayiv bölgelerinde 150'den fazla Ukrayna askerini öldürdük

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki çatışmalarda 150'den fazla Ukrayna askerini öldürdüklerini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki çatışmalarda 150'den fazla Ukrayna askerini öldürdüklerini iddia etti.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Zaporijya bölgesinde Novosölovki ve Dobropolye bölgelerindeki Ukrayna birliklerinin pozisyonlarına yapılan uçaklı saldırılarda 70'e yakın Ukrayna askerinin vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Dvureçnaya, Balakliya ve Kupyansk yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusunun 14. ve 93. mekanize birliklerine saldırıda bulunduklarını aktardı.

Konaşenkov, burada 150'ye yakın Ukrayna askerinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Ukrayna birliklerinin Mıkolayiv-Krivorojskiy yönünde başarısız operasyonlar yaptığını söyleyen Konaşenkov, Herson ve Mıkolayiv bölgesindeki çatışmalarda 150'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Donetsk bölgesinde yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar

Rus uçaklarının yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Seversk, Verhnekamenskoye, Nikolskoye, Avdeyevka, Novokalinovo, Petrovskoye, Novosölka ve Vremerka yerleşim birimlerindeki geçici konuşlandığı noktaları vurduğunu aktaran Konaşenkov, bu saldırılarda 250'ye yakın Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleri, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna pozisyonlarına yönelik saldırılarının devam ettiğini, Harkiv şehrinde ve Harkiv bölgesindeki İzyum yerleşim biriminde 4 roket ve topçu mühimmat deposunun yok edildiğini ifade etti.

Donetsk bölgesinde Krasnıy Liman yerleşim birimi civarında Uragan çok namlulu roketatarın imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Lepetiha ve Lozovoye civarlarında ABD yapımı AN/TPQ-64 radar sistemi ile S-300 hava savunma füze sistemi radarının vurulduğunu dile getirdi.

Rus savaş uçaklarının Herson bölgesinde Ukrayna'ya ait sabotaj ve keşif grubunu taşıyan Mi-8 askeri helikopterini düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, Herson ve Zaporijya bölgesinde 4 insansız hava aracını imha ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 293 uçak, 155 helikopter, 1948 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 921 tank ve zırhlı araç, 835 çok namlulu roketatar, 3 bin 386 obüs ve havan topu, 5 bin 552 özel askeri aracı yok ettik." ifadelerini kullandı.