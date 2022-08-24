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Son dakika haberi: Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Rusya'da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Rusya'da muhalif siyasetçi Yevgeniy Royzman, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya'da muhalif siyasetçi Yevgeniy Royzman, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya'nın tanınmış muhalif siyasetçilerinden, 2013 ila 2018 yıllarında Yekaterinburg valiliği yapan Royzman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Royzman, "yalnızca bir cümle" için gözaltına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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