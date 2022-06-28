Son dakika haberi... Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasi uzmanlara ve topluma mal olmuş kişilere karşı uyguladığı yaptırımları sürekli genişlettiği belirtildi. Buna yanıt olarak 25 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı. Listede, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin öneriler geliştiren "McFaul-Yermak" grubu üyeleri, senatörler ve üniversite çalışanları yer aldı. Söz konusu yaptırım listesine, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın dahil edildi. AA / Dmitri Chirciu - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Jill Biden Joe Biden Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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