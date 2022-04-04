Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi.

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Savaşın ağır tahribata yol açtığı kent sokaklarında ortaya korkunç manzaralar çıktı. Ağır çatışmaların yaşandığı kentte bazı sivillerin ellerinin arkadan bağlanarak infaz edildiği bazılarının ise bisikletiyle bir yere gitmeye çalışırken saldırıların hedefi olduğu görüldü. Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana sokaklardan kaldırılamayan çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bir kısmı üzeri örtülü halede bulunurken, bazı sivillerin ise cansız bedenlerinin araçlarının içinde sıkışıp kaldığı görüldü.

Şehri kontrol altına alan Ukrayna güçleri, sokak sokak gezerek hayatını kaybeden insanların cesetlerini toplamaya çalışıyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title