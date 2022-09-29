Son dakika haberi! Rus vatandaşları Kazakistan'da kimlik numarası almak için saatlerce sırada bekliyor

Seferberlik kararı sonrası Kazakistan'a akın etmeye başlayan Rus vatandaşları, burada banka hesabı açtırmak, ikametgah veya ev almak isteyen yabancı vatandaşlara verilen "bireysel kimlik numarasına" başvurmak amacıyla kamu hizmetlerinin sunulduğu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası Kazakistan'a geçen Rus vatandaşlarının sayısı 100 bini geçti.

Kazakistan'da günde yaklaşık 13 bin Rus vatandaşı, burada banka hesabı açtırmak, ikametgah veya ev almak için gerekli bireysel kimlik numarasına başvuruyor.

Halihazırda ülkenin başkenti Astana dahil Rus vatandaşlarının akın ettiği Almatı, Kostanay, Oral, Petropavl ve Pavlodar kentlerindeki kamu hizmeti merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bu nedenle, Astana'daki iki katlı gençlik salonunun binası sadece Rusya'dan gelenlere hizmet vermek için kamu hizmeti merkezine dönüştürüldü.

Burada Kazakistan'ın bireysel kimlik numarasını almak isteyen yüzlerce Rus vatandaşı, her gün saatlerce sırada bekliyor.

Sırada bekleyenlerin büyük çoğunluğunu 25 ila 35 yaşındaki genç erkekler oluşturuyor.

İsimlerini açıklamak istemeyen birçok kişi, AA muhabirine, vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarını ve kendi topraklarında yaşayan Ukraynalılara karşı savaşa gitmek istemediklerini belirtti.

Rusya'nın St.Petersburg şehrinden 18 yaşındaki oğluyla geldiğini anlatan Olga, "Biz bir günde toplandık. Kimseye haber veremedik." dedi.

Ülkeye akın eden Rus vatandaşları, yüksek fiyatlardan dolayı kira sıkıntısı yaşıyor

Yaklaşık 13 saatlik otobüs yolculuğu sonrası Kazakistan'ın Petropavlsk sınır kapısından giriş yaptığını anlatan Anton ise Rusya'nın Omsk şehrinden geldiğini söyledi.

Anton, Astana'ya 2 gün önce geldiğini ve bireysel kimlik numarası almak için başvurduğunu belirterek, " Kazakistan'da hayatımı devam ettirmek için bu kimlik numarasına ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi iki katlı bina dolu. Ama elemanlar işlerini hızlı yapıyor." diye konuştu.

Şu anda en büyük probleminin ev olduğunu söyleyen Anton, "Astana'ya gece gelirken kira fiyatlarına bakmıştım. Bir odalı daireler yaklaşık 100 ila 150 bin Tenge arasındaydı. Öğlen Astana'ya ulaştığımda ise bu fiyatlar 300 bin ila 350 bin Tenge olmuş. Hostel fiyatları da öyle. Ancak onların hepsi dolu." dedi.

Asıl mesleğinin aşçılık olduğunu söyleyen Anton, "Açıkça konuşmak gerekirse, her işi yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

ABD vizesine başvurmak için Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiğini belirten Larisa da Astana'ya ulaşmak için yorucu bir yolculuk geçirdiğini kaydetti.

Larisa, "Moskova'nın Vnukovo, Şeremetov ve Domodedova, bu üç havalimanından Astana'ya uçak bileti bulamadım. Benim 28 Eylül'de burada olmam gerekirdi. Bunun için ilk önce Moskova'dan Saratov şehrine uçtum. Saratov'a en yakın Kazakistan şehri Aktöbe'nin sınırına kadar arabayla geldim. Aktöbe'den de Astana'ya uçtum. Amerika'daki oğlumun yanına gitmek için vize başvurusunda bulunmaya geldim. Malum, Rusya'da ABD Büyükelçiliği bu hizmeti vermiyor." bilgisini paylaştı.

Astana'ya geldiğinden beri kira sıkıntısı yaşadığını dile getiren Larisa, "Bu vesileyle Kazak halkına şükranlarımı iletmek istiyorum. Bizi çok güzel karşıladılar. Ama bir problemimiz var. Kira meselesi. İnternetteki tüm ev kirası yapan sitelerden arama yaptık. Fiyatların birkaç kat arttığını görüyoruz. Moskova ile karşılaştırdığımda oradaki fiyatlardan bile çok pahalı." açıklamasında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de söz konusu durumla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin korunmasının önemine dikkati çekerek "Bu, siyasi ve insani bir konu. Bu zor durumda her şeyden önce insanlığı, sabrı ve düzeni göstermek gerekir. Bizde kriz veya panik yok. Hükümet görevini yapmalı. Yurt dışından gelenlere yardım sağlanacak, ancak onlar herhangi bir devlet önceliğine sahip olamayacaklar." ifadesini kullanmıştı.