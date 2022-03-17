Son dakika haberleri! Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre - Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.
- Rus Su-25 savaş uçağı, Ukrayna'nın askeri depolarını imha etti
MOSKOVA - Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı, Ukrayna ordusuna ait askeri depoları vurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının Ukrayna kuvvetlerine ait askeri depoları imha ettiği bildirildi.