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Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü

Son dakika haber... Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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