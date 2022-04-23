Son dakika haberi | Rize Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor

RİZE (AA) - Rize'de, 350 bin metrekare alanda yaklaşık 8 milyon ton taş kullanılıp deniz doldurularak yapılacak Rize Şehir Hastanesinin çalışmaları sürüyor.

Ak Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, hastanenin inşa edileceği merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 34 dönümlük deniz dolgu alanında incelemelerde bulundu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Avcı, burada gazetecilere, Rize Şehir Hastanesinin inşa edileceği alandaki dolgu çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını belirtti.

Rize'de tarihin önemli yatırımlarının yapıldığını ifade eden Avcı, "Bu yapılacak olan hastane Rize'nin 40-50 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Rizeli vatandaşlarımız konforlu bir alanda hastane hizmeti alacak. Rize'nin ve Türkiye'nin mega projelerinden birisi. Gururluyuz ve heyecanlıyız." dedi.

Avcı, çalışmanın hızla devam ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"350 dönümlük bir dolgu alanı var burada. Şuana kadar 100 dönümü tamamlanmış durumda. En kısa sürede Rize'yi bir şehir hastanesine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısından sonra da hastaneyi ihale edeceğiz. Şuan yapılan ihale, dolgu ihalesidir. Dolguyu bitirmemiz gerekiyor. Dolgu bitmeden de bir imalata başlayabiliriz. Bunun teknik koşullarını arkadaşlar çalışıyorlar. Haziran ayından sonra da hastanenin ihalesini yapmış olacağız. Türkiye'nin en modern hastanelerinden birisi olacak."

Rize'de sağlık çalışanlarının uzun süre kalmadığı yönünde şikayetler olduğunu dile getiren Avcı, "Hekimlerin çalışma ortamları da son derece önemli. Biz onların çalışma ortamlarının da güzelleştirmek istiyoruz. Hastalarımız da çok nitelikli hizmete ulaşacaklar." diye konuştu.