Son dakika haberi! Rize'de kaçak sigara operasyonu
AA - Fikret Delal - Güncel
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Son dakika haberi... Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazar ilçesinde 2 adreste arama yapıldı.
Aramalarda, 2 bin 148 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 393 paket kaçak sarmalık tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Fikret Delal - Güncel