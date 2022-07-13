Son dakika haberi! Rize'de kaçak sigara operasyonu Son dakika haberi... Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazar ilçesinde 2 adreste arama yapıldı. Aramalarda, 2 bin 148 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 393 paket kaçak sarmalık tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Fikret Delal - Güncel Rize Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Rize'de kaçak sigara operasyonu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.