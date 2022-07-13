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Son dakika haberi! Rize'de kaçak sigara operasyonu

AA - Fikret Delal - Güncel
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Son dakika haberi! Rize'de kaçak sigara operasyonu

Son dakika haberi... Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Rize'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazar ilçesinde 2 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 2 bin 148 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 393 paket kaçak sarmalık tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fikret Delal - Güncel

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