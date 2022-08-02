Son dakika haberi! Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi... Rize'nin Pazar ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
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Rize'nin Pazar ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Tolga Akçelik, suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Akçelik'i sudan çıkardı.
Akçelik, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel