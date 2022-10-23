Son dakika haberi: Rize'de boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini düğünde silahla yaralayan kişi yakalandı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini gittikleri düğünde silahla bacağından vurarak yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksu Mahallesi, Prof. Dr. Hulusi Acar Caddesi'ndeki bir düğün salonuna giden Ö.C, burada boşanma aşamasındaki eşi F.H.Ö. ve kayınbiraderi F.H'ye ikişer el ateş etti.

Ö.C. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken bacaklarından yaralanan F.H.Ö. ve ağabeyi Y.H, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ameliyata alındığı öğrenildi.

Zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.