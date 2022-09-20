Son dakika haberi... Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle paniğe kapılarak binanın çatı katına çıkan 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından bina dışına çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadına da sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Yeniköy İtfaiye Rize Güncel Haberler Son Dakika

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