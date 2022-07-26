Son dakika haberi... Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Son dakika haberler: Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Şehitlik köyünde, Onur Kesici'nin (36) kullandığı 53 FJ 069 plakalı kamyonet ile Ebru Yeniçırak (23) idaresindeki 35 KF 8585 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yeniçırak'ın kullandığı kamyonet, park halindeki 53 HL 334 plakalı otomobile, Kesici yönetimindeki kamyonet ise 53 FD 245 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan kamyonetlerdeki toplam 7 kişi, Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Onur Kesici ise yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel Ardeşen Rize Güncel Haberler Son Dakika

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