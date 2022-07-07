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Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer adliyede

AA - Tanju Özkaya - Güncel
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Son dakika haberi: Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer adliyede

Son dakika haberi: Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, Ankara Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer, Ankara Adliyesine sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Burada 5. kata çıkarılan Gezer, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı vardı.

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti.

AA / Tanju Özkaya - Güncel

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