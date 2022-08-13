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Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanlığında 32 albay ve general bir üst rütbeye terfi etti, Komutanlığa ilk kez kadın general...

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Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanlığında 32 albay ve general bir üst rütbeye terfi etti, Komutanlığa ilk kez kadın general...

Edinilen son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanlığında 32 albay ve general bir üst rütbeye terfi etti, Komutanlığa ilk kez kadın general ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Jandarma Genel Komutanlığında 32 albay ve general bir üst rütbeye terfi etti, Komutanlığa ilk kez kadın general ataması yapıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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