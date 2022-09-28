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Son dakika haberi | Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

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Son dakika haberi | Resmi açılış öncesi Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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