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Son dakika haberi: Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

AA - Ali Cura - Güncel
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Son dakika haberi: Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

Son dakika gündem haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.

Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova'da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

Putin'in konuşmasını Rusya'daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin'in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.

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AA / Ali Cura - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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