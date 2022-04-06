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Son dakika haberi! Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile Ukrayna meselesini görüştü

AA - Ali Cura - Güncel
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Son dakika haberi! Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile Ukrayna meselesini görüştü

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Orban arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Rusya ile Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesini sürdürmeye yönelik bir dizi güncel konuların değerlendirildiği belirtildi. ???????

Açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri hakkında bilgi verdi, ayrıca Buça şehrinde Kiev rejiminin kaba ve alaycı provokasyonu hakkında temel bir değerlendirme yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede temasların devam etmesine karar verildi.

AA / Ali Cura - Güncel

Vladimir Putin, Macaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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