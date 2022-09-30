Son dakika haberi | Putin, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzaladı. Putin tarafından imzalanan kararnamelerle Rusya, Ukrayna'daki Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıdı. Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılmasına yönelik 30 Eylül'de Kremlin Sarayı'nda tören düzenleneceğini bildirmişti. Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat'ta tanımıştı. Güncel Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay Vladimir Putin Zaporijya Herson Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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