- Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu Portekiz'in Covilha bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü başlayan orman yangınında şu ana kadar 15 bin hektar alan küle döndü.

- Portekiz'deki orman yangınında 15 bin hektar alan kül oldu

LİZBON - Portekiz'in Covilha bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü başlayan orman yangınında şu ana kadar 15 bin hektar alan küle döndü.

Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz'in Serra da Estrela Milli Parkı'nın bazı bölümleri de dahil olmak üzere Covilha bölgesinde 6 Ağustos'ta çıkan orman yangınına bin 641 itfaiyeci, 498 araç ve 9 uçakla müdahale ediliyor. Alevler komşu bölgelere yayılırken, şu ana kadar toplam 15 bin hektar alan kül oldu.

AB ülkelerinde 587 bin 868 hektar alan yandı

Avrupa Birliği Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre 2022 yılının başından bu yana AB topraklarında toplam 587 bin 868 hektar yeşil alan küle döndü. Birleşmiş Milletlerin şubat ayında yayınladığı rapora göre insan kaynaklı iklim değişikliğinin kuraklıkları tetiklemesi ile orman yangınlarının sayısının önümüzdeki 28 yıl içinde yüzde 30 oranında artması bekleniyor.