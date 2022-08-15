Son dakika haberi... Polonya'da Oder Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili iki yetkili görevden alındı

Son dakika haberler... Polonya'da Oder Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili ihmali olduğu gerekçesiyle iki yetkilinin görevine son verildi.

Polonya'da Oder Nehri'ndeki balık ölümleriyle ilgili ihmali olduğu gerekçesiyle iki yetkilinin görevine son verildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, Oder Nehri'ndeki balık ölümleri konusunda faaliyete geçmekte geç kaldıklarını bildirdi.

Morawiecki, Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ve Çevre Koruma Başmüfettişi Michal Mistrzak'ın görevlerine son verildiğini söyledi.

Bu arada, Polonyalı emniyet yetkilileri, balık ölümlerinin sorumlularının bulunmasında destek olanlara 1 milyon zloti (yaklaşık 220 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

Polonya'nın güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz ayı sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Alman yetkililer nehirdeki ölü balıklardan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olmuştu.

Görevden alınan Su Yönetimi İdaresi Başkanı Daca, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını belirtmişti. Daca, "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." demişti.

Nehirde balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yürütülüyor.

Varşova yönetimi, balık ölümlerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılacağını açıklamıştı.

Çekya'da doğup, Polonya'ya ulaşan Oder Nehri, burada ülkenin Almanya ile sınırında akarak Baltık Denizi'ne dökülüyor.