Son dakika haberi! Polonya'da gözaltına alınan Nijeryalılardan 13'ü serbest bırakıldı - Haberler

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Son dakika haberi! Polonya'da gözaltına alınan Nijeryalılardan 13'ü serbest bırakıldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberi! Polonya'da gözaltına alınan Nijeryalılardan 13'ü serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberine göre Nijerya hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan kaçan ve Polonya'da gözaltına alınan 13 Nijeryalının serbest bırakıldığını bildirdi.

Nijerya hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan kaçan ve Polonya'da gözaltına alınan 13 Nijeryalının serbest bırakıldığını bildirdi.

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) Sözcüsü Abdur-Rahman Balogun, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kaçan 19 Nijeryalının Polonya'da gözaltına alındığını belirtti.

Balogun, Nijerya hükümetinin diplomatik çabalarıyla 13 kişinin serbest bırakıldığını, 6 kişinin ise tahliye işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna'da yaklaşık 5 bin Nijerya vatandaşı bulunuyor. Nijerya hükümeti bu kişilerin tahliyesi için 8,5 milyon dolar fon ayırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, şimdiye kadar Ukrayna'dan 1600 Nijeryalının tahliye edildiğini açıklamıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Ukrayna, Nijerya, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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