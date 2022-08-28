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POLİSTEN KAÇARKEN ÇATIYA ÇIKIP ÇOCUĞU TABANCAYLA REHİN ALDI

Güncel Haberler

ADANA'da sokakta yürürken polisin 'dur' ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O. (39), S.A.?yı (14) rehin aldı.

ADANA'da sokakta yürürken polisin 'dur' ihtarına uymayıp, bir evin çatısına çıkan Kadir O. (39), S.A.?yı (14) rehin aldı. Polisin 2 saatlik çabası sonucu ikna edilen Kadir O., teslim oldu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, sokakta şüphelendiği Kadir O.?ya 'dur' ihtarında bulundu. Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp, kapıyı kilitledi. Şüpheli Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.?yı rehin aldı. Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Kadir O.?yu gözaltına alıp, S.A.?yı kurtardı. Kadir O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Güncel Haberler

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