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Son dakika haber... Polisten 6 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Güncel
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Son dakika haberi... Polisten 6 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi Oğlunun doğum gününe çok sevdiği polisleri davet etti, TDP ekipleri bu isteği kırmadı Adana'da polis ekipleri, doğum gününü polislerin kutlamasını isteyen 6 yaşındaki Mehmet'e sürpriz yaptı.

Polisten 6 yaşındaki Mehmet'e doğum günü sürprizi

Oğlunun doğum gününe çok sevdiği polisleri davet etti, TDP ekipleri bu isteği kırmadı

ADANA - Adana'da polis ekipleri, doğum gününü polislerin kutlamasını isteyen 6 yaşındaki Mehmet'e sürpriz yaptı. Polisleri görünce büyük mutluluk yaşayan Mehmet, evinden ekip aracıyla alınıp anaokuluna götürülerek doğum günü kutlandı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan Ramazan-Selver Özdemir çiftinin 6 yaşındaki oğulları Mehmet, doğum gününü polislerin kutlamasını istedi. Bunun üzerine baba Ramazan'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne ulaşarak, "Oğlum polisleri çok seviyor ve doğum gününü polisin kutlamasını istiyor" dedi.

Bu çağrının ardından İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçen ekipler, Mehmet'e sürpriz yaptı. İlk olarak Mehmet'in evine giden polis, polis üniforması giyen küçük çocuğu ekip aracıyla anaokuluna götürdü. Burada Mehmet'in arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan ekipler, küçük çocuğa ve arkadaşlarına çeşitli hediyelerde verdi.

Polisleri çok sevdiğini söyleyen Mehmet Özdemir, "Doğum günümü polislerin kutlamasını istedim. Onlarda benim bu isteğimi gerçekleştirdi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Baba Ramazan Özdemir ise evladının çok mutlu olduğunu, büyüyünce polis olmak istediğini söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Güncel

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