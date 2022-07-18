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Son dakika haberi | Polislerin üzerine otomobili sürdü, havaya ateş açılarak durduruldu; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi | Polislerin üzerine otomobili sürdü, havaya ateş açılarak durduruldu; o anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerin üzerine süren 16 yaşındaki sürücü Enes Ç., havaya ateş açılarak durduruldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini ekiplerin üzerine süren 16 yaşındaki sürücü Enes Ç., havaya ateş açılarak durduruldu. Yanında iki arkadaşı bulunan Enes Ç., polis ekiplerine otomobilin kendisinin olmadığını söyleyip, araç sahibine ceza yazılmasını isterken o anlar kameralara yansıdı.

Olay gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Enes Ç. yönetimindeki 16 Y 5059 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürdü. Polis ekipleri ise hızla üzerlerine gelen otomobilin sürücüsü Enes Ç.'yi durdurmak için havaya ateş açtı. Havaya açılan ateş sonucu sürücü otomobili durdururken, o anlar ise kameraya yansıdı.

POLİSLERDEN CEZA YAZMAMALARINI İSTEDİ

Yanında 2 arkadaşı bulunan Enes Ç., "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazın. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" diyerek polislerden kendisine ceza yazmamalarını istedi.

Polis, Enes Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, şerit değiştirme ihlalinden ise 427 TL cezai işlem uyguladı. Otomobil ise olay yerine çağrılan sahibine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Tragger İnegöl Güncel Haberler Son Dakika

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