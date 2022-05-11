Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Son dakika haber: Sultanbeyli'de 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Polislerden kaçan ve aynı otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheliden şoför koltuğunda oturan kişinin ehliyetsiz olduğu ve babasından izinsiz otomobili kaçırdığı ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı. Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay sonrası kaçan otomobilde bulunan 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobili kullanan sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polis Memuru, Otomobil, Polis, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title