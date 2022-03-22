Son dakika haberi: Polisin otomobilinde 52 kilo patlayıcının ele geçirilme görüntüleri ortaya çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... POLİS MEMURU TUTUKLANDIHakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - POLİS MEMURU TUTUKLANDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel