Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 2 kişi, aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yakalandı.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 2 kişi, aracın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesinde meydana geldi. Uygulama yapan polis, Y.Y. yönetimindeki 38 VS 524 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. gözaltına alındı.


Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaza yapınca yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Tragger, Güncel, Haberler

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