Son dakika haberi... Polisi şehit eden saldırganlar Avcılar cinayetinin şüphelileri çıktı

Gelen son dakika haberine göre SİLİVRİ'de Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerin Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu ortaya çıktı.

SİLİVRİ'de Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerin Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince uzun zamandır aranan Turan Taş, oğlu Nihat Taş ve onların gizlenmesine yardım eden Can Erseven gözaltına alındı.

Olay, 4 Eylül'de Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi, iş yeri sahibinin adını söyleyerek, nerede olduğunu sordu. Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat Taş silahla karşılık verdi. Silahla çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet Taş, Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Olayın ardından şüpheliler Nihat Taş ve babası Turan Taş kayıplara karıştı.