Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, AFAD eğitmenleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde DASK, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına da değinildi.