Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi - Haberler

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Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, AFAD eğitmenleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediyor.

Eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde DASK, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına da değinildi.

Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi

Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi

Tekirdağ'da polislere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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