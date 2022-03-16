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Son dakika haberi: Polis ve jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

AA - Semih Yüksel - Güncel
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Son dakika haberi: Polis ve jandarmadan sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulundu.

Emniyet Amirliği ekipleri, merkez ve mahallelerdeki kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalarda besleme faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk sahası olan köylerdeki devriye faaliyetlerinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, mevsim dolayısıyla nüfus hareketliliği olmayan noktalarda yer alan sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

AA / Semih Yüksel - Güncel

Kastamonu, Hisarcık, Jandarma, Polis, Güncel, Haberler

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