Son dakika haberi | 'Polis Cemil Efendi' belgeseli İzmir'de gösterildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını işleyen "Polis Cemil Efendi" belgeseli, İzmir'de gösterildi.

Türk polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sabancı Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılan "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" belgeseli etkinliğine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ve emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, belgesel gösterildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan belgeselde, İstanbul'un işgalinde halkın canını ve namusunu korumak için mücadele veren ve Fransızlar tarafından tutuklanarak Fransız Guyanası'na gönderilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatı anlatıldı.

Belgeselin izlenmesinin ardından konuşan Hamza Dağ, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik düzenlendiğini dile getirdi.

Polislerin gününü kutlayan Dağ, "Terörle alakalı bir gündemi ülkemizin gündeminden çıkartmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Belgeselden çok etkilendiğini vurgulayan Dağ, emeği geçenleri tebrik etti.

Vali Köşger de belgeseli izledikten sonra kafasında 2 şeyin belirginleştiğini belirterek, "Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır. Malazgirt'teki ruh, İstanbul'un Fethi'ndeki ruh, Çanakkale'deki ruh, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh aynıdır. 15 Temmuz'daki de aynı. Dolayısıyla bu milletin kahramanları bitmez. O bir vaka. Sütçü İmam Maraş'ta, Şahin Bey Gaziantep'te, Hasan Tahsin İzmir'de nasıl mücadele etmişse görünmeyen yüz binlerce kahraman ülkenin muhtelif yerlerinde o fıtratının gereğini yerine getirdi. Cemil Efendi de onlardan birisi. Aynı ruh Fethi Sekin'de de var, Ömer Halisdemir'de de var. Aynı ruhla kritik noktada, milletin ihtiyaç duyduğu o kritik eşikte durması nasıl gerekiyorsa bizim insanımız durmayı biliyor."

Belgeseli hazırlayan yazar ve yönetmen Servet Aydemir, AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, Servet Aydemir ve Ravza Kavakcı Kan'a çiçek ve plaket takdim etti.