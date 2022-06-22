Son dakika haberi... Polis adayları mezun oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Polis adayları mezun oldu

AA - Serkan Güner - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde 427 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezinde 427 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırşehir POMEM bahçesindeki törende konuşan Vali H. Mete Buhara, aziz millete hizmet etme şerefinin herkese nasip olmayacağını belirterek, bugün mezun olan gençlerin vatana ve millete hakkıyla hizmet vereceğini vurguladı.

Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü Orçun İmga da öğrencilerin yetişmesinde emekleri olan aile ve öğretmenleri tebrik ederek, "Sizlerden en büyük beklentimiz sadece şerefli milletimizin ve büyük devletimizin polisleri olarak görev yapmanızdır." dedi.

Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu da öğrencilerin vatan ve millet sevgisiyle yoğrularak, Türk milletinin milli manevi ve ahlaki değerlerini korumak için yetiştirildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Vurkan Alkiş, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından diploma ve hediye verildi.

Törenin sonunda öğrenciler kep atarak, mezuniyeti kutladı.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da video konferansla bağlanarak, polis adayları ve ailelerine hitap etti.

AA / Serkan Güner - Güncel

Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title